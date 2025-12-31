پخش زنده
وبگاه آکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی مدعی شده است که نخستوزیر رژیم صهیونیستی با اجرای مرحله دوم توافق آتشبس غزه موافقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش کرد که بنیامین نتانیاهو در جریان دیدار با رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ با انتقال توافق غزه به فاز دوم موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این دیدار پذیرفته است که توافق آتشبس و روند سیاسی مربوط به نوار غزه وارد مرحله دوم شود.
از طرف دیگر در این گزارش آمده است که ترامپ به نتانیاهو تعهد داده است در صورتی که حماس روند خلع سلاح خود را آغاز نکند، واشنگتن با اقدام نظامی این رژیم علیه حماس موافقت خواهد کرد.
با این حال، دو طرف بر سر جدول زمانی مشخص یا تفاهم عملیاتی دقیق درباره چنین اقدام نظامی به توافق نرسیدهاند.
این گزارش میافزاید، در بخش دیگری از این دیدار که به موضوع ایران مرتبط میشود، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در خصوص برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده است.
آکسیوس در گزارش خود همچنین از طرح موضوع اقدام نظامی احتمالی علیه ایران در گفتوگوهای ترامپ و نتانیاهو خبر داده است؛ موضعی که به گفته مقامهای ایرانی، نه جدید است و نه پشتوانه اجرایی دارد.
همچنین آکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی میافزاید که نتانیاهو در این دیدار به تلاشهای حزبالله لبنان برای بازسازی و تقویت زرادخانه موشکهای دوربرد خود اشاره کرده و این موضوع را یکی از نگرانیهای اصلی امنیتی رژیم صهیونیستی خوانده است.
پیش از این گزارش شده بود که مرحله دوم توافق آتشبس در نوار غزه که واشنگتن برای پیشبرد آن تلاش میکند، شامل عقبنشینیهای بیشتر ارتش اسرائیل از غزه و جنوب لبنان است.
گرچه آکسیوس از خلع سلاح حماس و موافقت احتمالی ترامپ با اقدام اسرائیل علیه حماس در صورت عدم خلع سلاح سخن به میان آورده است اما پیش از این گزارش شده بود که مرحله دوم توافق آتشبس غزه، بدون خلع سلاح حماس و حزبالله پیش میرود؛ موضوعی که با مخالفت قاطع راستگرایان افراطی در کابینه اسرائیل روبهرو شده است.
با اینحال، ناظران میگویند نتانیاهو قصد داشته در دیدار با ترامپ تلاش کند تا خلع سلاح حماس و حزب الله را در اولویت قرار دهد یا دستکم یه امتیاز سیاسی و امنیتی در ازای آغاز مرحله دوم دریافت کند؛ چه از طریق تضمینهای آمریکا یا حمایت بی قید و شرط این کشور از تداوم حملات اسرائیل در غزه و لبنان.