پخش زنده
امروز: -
کارخانه پودر میکرونیزه بنتونیت در عشق آباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،در این کارخانه با سرمایه گذاری ۵۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی برای ۳۵ نفر اشتغالزایی مستقیم شده است.
استاندار در این مراسم با تأکید بر لزوم حمایت عملی از سرمایهگذاران گفت: رفع موانع از مسیر سرمایهگذاری و نیز تقویت تولید، مهمترین راهکار رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار است.
هاشمی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ساخت خط تولید جدید این کارخانه نیز دهه فجر آغاز میشود.
وی در جمع مردم دهستان چاه مسافر و هودر هم با تأکید بر جلوگیری از خامفروشی معادن در خصوص پیگیری تحقق مسئولیت اجتماعی معادن، تأمین نهاده دامی مورد نیاز عشایر، آب شرب روستائیان و ایمن سازی مسیرهای روستایی قول داد.
استاندار با بیان اینکه اولویت بخش عمرانی، تکمیل طرحهای نیمه تمام است از مسئولان خواست تمام تلاش خود را برای تسریع روند این طرحها به کار گیرند.