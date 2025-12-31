کمال حسین‌پور نماینده معین نقده و اشنویه برضرورت اقدام فوری و شتاب در عملیات امداد و نجات هموطنان گرفتار در برف و کولاک در ارتفاعات اشنویه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کمال حسین‌پور در صفحه خود در فضای مجازی نوشت : ۵ نفر از هم‌وطنانمان (اهل اشنویه) سه روز است در کوهستان‌های مرزی ایران و عراق در میان برف و کولاک گرفتار شده و خبری از آنها نیست.

جان این عزیزان در خطر است و هر دقیقه تأخیر، می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

امروز با رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور تماس گرفتم و خواستار اقدام فوری، تمام‌قد و میدانی شدم.

ضمن آرزوی سلامتی و نجات سریع برای این عزیزان، به نمایندگی از مردم، از همه دستگاه‌های مسئول می‌خواهم با بسیج تمامی امکانات در عملیات امداد و نجات شتاب کنند.

کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد به عنوان نماینده معین برای پیگیری امور شهرستان‌های نقده و اشنویه معرفی شده است.