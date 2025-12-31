نمایندگان اتاق بازرگانی وان و سازمان توسعه آناتولی شرق ترکیه تنوع‌بخشی به سبد تجاری، رفع موانع گمرکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و صادراتی استان زنجان را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ نمایندگان اتاق بازرگانی وان و سازمان توسعه آناتولی شرق ترکیه در نشست مشترک با اتاق بازرگانی زنجان، بر ضرورت ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری میان دو کشور تاکید و زنجان را یکی از استان‌های دارای ظرفیت راهبردی برای گسترش این روابط دانستند.

نماینده اتاق بازرگانی وان با اشاره به هدف‌گذاری روسای جمهور ایران و ترکیه برای افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور اظهار کرد:با توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، امکان تحقق این هدف وجود دارد.

نماینده ترکیه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مبادلات کنونی به چند کالای محدود وابسته است، تصریح کرد:تداوم این وضعیت مانع رشد پایدار تجارت می‌شود و ضروری است تنوع‌بخشی به سبد کالا‌های صادراتی و وارداتی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند معدن، پلیمر، پلاستیک، صنایع تبدیلی، کشاورزی، دامپروری و گردشگری ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری وجود دارد که تاکنون به‌طور کامل فعال نشده‌اند.

نماینده سازمان توسعه آناتولی شرق ترکیه با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان وان گفت: وان به دلیل نزدیکی فرهنگی، زبانی و جغرافیایی با ایران، می‌تواند نقش پل ارتباطی میان بازار ایران و اروپا را ایفا کند.

وی با بیان اینکه ترکیه از نظر دسترسی به بازار‌های اروپایی و فناوری‌های صنعتی دارای مزیت است و ایران نیز از منابع غنی انرژی و مواد خام برخوردار است، گفت: ترکیب این دو ظرفیت می‌تواند به ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک و افزایش قدرت رقابتی در بازار‌های بین‌المللی منجر شود.

وی همچنین به تاثیر تحریم‌ها بر صادرات ایران اشاره کرد و افزود: محدودیت‌های صادراتی ایران به بازار‌های غربی، فرصتی برای همکاری عمیق‌تر با ترکیه فراهم کرده است تا از مسیر سرمایه‌گذاری مشترک، تولید مشترک و صادرات مجدد، محصولات ایرانی به بازار‌های هدف منطقه‌ای و اروپایی راه پیدا کنند.

در ادامه نمایندگان ترکیه با اشاره به سوابق تاریخی روابط دو کشور اظهار کردند: ایران و ترکیه دهه‌هاست به‌عنوان دو همسایه امن و باثبات، روابط سیاسی و اقتصادی پایداری داشته‌اند و این بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های بلندمدت در حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی فراهم کرده است.

آنها همچنین بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیند‌های گمرکی و رفع موانع اداری تاکید کردند و گفتند: مشکلات گمرکی، هزینه‌های صادرات و واردات و نبود هماهنگی‌های اجرایی، از چالش‌های اصلی توسعه تجارت دوجانبه است که باید با همکاری نهاد‌های مسئول دو کشور برطرف شود.

نمایندگان ترکیه در پایان با استقبال از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی مشترک و دیدار‌های حضوری هیئت‌های تجاری، این نشست را نقطه آغازی ارزشمند برای بازتعریف روابط اقتصادی میان زنجان و وان دانستند و تأکید کردند: استمرار این گفت‌و‌گو‌ها و تبدیل آنها به برنامه‌های عملیاتی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش حجم مبادلات تجاری و رفاه اقتصادی دو منطقه ایفا کند.

آماده امضای تفاهم‌نامه نمایشگاهی مشترک میان زنجان و وان هستیم

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کاسپین و عضو هیئت‌مدیره انجمن نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، در این نشست از آمادگی برای امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مرکز نمایشگاهی وان ترکیه خبر داد.

قندیلی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای برگزاری رویداد‌های مشترک نمایشگاهی فراهم است، گفت: آمادگی داریم با مراکز نمایشگاهی وان، تفاهم‌نامه‌ای مشترک منعقد کنیم تا برگزاری رویداد‌های تخصصی در ایران به نمایندگی از استان زنجان و در ترکیه به نمایندگی از وان انجام شود.

وی با دعوت رسمی از مدیرعامل نمایشگاه وان برای حضور در نمایشگاه زنجان که در فوریه برگزار می‌شود، افزود: در صورت موافقت طرف ترکیه، این تفاهم‌نامه می‌تواند همزمان با برگزاری نمایشگاه در زنجان به امضا برسد.