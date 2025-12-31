مجموعه فرهنگی ورزشی منتظران حضرت مهدی (عج) شهر شاهدیه هر روز میزبان تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مجموعه ۳۰۰ متری با بازی‌های متنوع و بانشاط، ورزش‌های مختلف و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، محل رفت و آمد بیش از ۵۰۰ نفر بوده و تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان به این مجموعه جذب شده‌اند.

نکته جالب اینست که بسیاری از نوجوانان در تیم والیبال این مجموعه رشد کرده و حتی به تیم‌های باشگاهی و ملی رسیده‌اند.

مدیریت این مجموعه برعهده برادران میرجلیلی است و تلاش می‌کنند در استعدادیابی و رشد و پیشرفت بچه‌ها موثر باشند.

زمین این مجموعه هم از سوی پدر این سه برادر اهدا شده است.