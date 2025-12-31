

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ رضا کاظمی با اشاره به اینکه کنترل محور‌های مواصلاتی شهرستان رودبار به منظور مقابله با ورود و خروج کالای بدون مجوز و قاچاق به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد گفت: ماموران انتظامی یگان امداد حین گشت زنی در محور مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی به کشف هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز بدون مجوز حمل و بهداشت در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: برابر هماهنگی قضائی راننده خودرو مورد نظر به همراه محموله کشف شده برای سیر مراحل قانونی در اختیار اداره دامپزشکی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با اعلام اینکه کارشناسان ارزش گوشت‌های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کردند خاطرنشان کرد: این محموله‌ها که قابلیت انتقال بیماری را دارند باید با مجوز دامپزشکی حمل شوند و در غیر این صورت جزء محموله‌های غیرمجاز محسوب می‌شوند.