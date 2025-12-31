به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با ایام فرخنده ولادت حضرت علی (ع)، مراسم تجلیل از عوامل و پرسنل طرح ملی انسداد مرز شرقی کشور، توسط گروه۴۱۱ مهندسی رزمی نزاجا دربروجرد برگزار شد.

فرمانده گروه ۴۱۱ مهندسی رزمی نزاجا، در این مراسم اعلام کرد: پروژه امنیتی انسداد مرز ۹۰۰ کیلومتری ایران و افغانستان، یکی از پروژه‌های کلان ملی است که بخشی از آن توسط پرسنل و کارکنان گروه ۴۱۱مهندسی رزمی نزاجا بروجرد انجام می‌شود.

سرتیپ دوم مهندس امیرعلی رضا نقی زاده، افزود: پرسنل جان‌برکف این گروه، در طی دو سال گذشته موفق شدند ۸۱ کیلومتر از این پروژه را به پایان برسانند.

قدرت اله ولدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز در این مراسم گفت: بر اساس این گزارش، از کل خط مرزی، تاکنون ۲۰۰ کیلومتر جاده‌سازی و ۱۶۰ کیلومتر نیز دیوارکشی که ۸۱کیلومتراز دیوار کشی توسط گروه ۴۱۱بروجرد انجام شده است.