تجلیل از عوامل طرح ملی انسداد مرزهای شرقی در بروجرد
به مناسبت روز پدر از جمعی از پرسنل گروه ۴۱۱ مهندسی رزمی نزاجا بروجرد که در طرح ملی انسداد مرزهای شرقی کشورحضور دارند تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
همزمان با ایام فرخنده ولادت حضرت علی (ع)، مراسم تجلیل از عوامل و پرسنل طرح ملی انسداد مرز شرقی کشور، توسط گروه۴۱۱ مهندسی رزمی نزاجا دربروجرد برگزار شد.
فرمانده گروه ۴۱۱ مهندسی رزمی نزاجا، در این مراسم اعلام کرد: پروژه امنیتی انسداد مرز ۹۰۰ کیلومتری ایران و افغانستان، یکی از پروژههای کلان ملی است که بخشی از آن توسط پرسنل و کارکنان گروه ۴۱۱مهندسی رزمی نزاجا بروجرد انجام میشود.
سرتیپ دوم مهندس امیرعلی رضا نقی زاده، افزود: پرسنل جانبرکف این گروه، در طی دو سال گذشته موفق شدند ۸۱ کیلومتر از این پروژه را به پایان برسانند.
قدرت اله ولدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز در این مراسم گفت: بر اساس این گزارش، از کل خط مرزی، تاکنون ۲۰۰ کیلومتر جادهسازی و ۱۶۰ کیلومتر نیز دیوارکشی که ۸۱کیلومتراز دیوار کشی توسط گروه ۴۱۱بروجرد انجام شده است.
عملیات انسداد مرز شرقی کشوربا هدف افزایش امنیت و کنترل مرزهای شرقی کشور در حال اجراست.