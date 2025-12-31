مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از روند افزایشی حجم تولید و صادرات محصولات پتروشیمی باوجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی خبر داد و گفت: در هشت ماه نخست امسال حدود ۵۴ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید و ۲۲ میلیون تن صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حسن عباس‌زاده امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی) در نشست هم‌اندیشی وزیر نفت با فعالان صنعت پتروشیمی به مناسبت هشتم دی، روز صنعت پتروشیمی با تبریک اعیاد مبارک ماه رجب و ولادت مولای متقیان حضرت علی (ع) بیان کرد: معتقدیم حلقه ایجاد ارزش افزوده که مورد تأیید مقام معظم رهبری است در صنعت پتروشیمی محقق می‌شود.

وی اظهار کرد: این صنعت در زنجیره تولید نفت و گاز از بالادست تا پایین‌دست، وظیفه کاهش خام‌فروشی‌ها و نیمه‌خام‌فروشی‌ها و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر را که مورد تأکید رئیس‌جمهوری و وزیر نفت است، برعهده دارد.

رشد تولید و صادرات پتروشیمی در هشت ماه نخست امسال

معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه امروز فرصت بسیار خوبی است تا دغدغه و صحبت‌های همکارانم در صنعت را بشنویم، افزود: باوجودی که صنعت پتروشیمی به‌دلیل شرایط جنگی در وضعیت نارنجی قرار داشت، اما میزان تولید صنعت روند افزایشی داشت.

عباس‌زاده افزود: در هشت ماه نخست امسال حدود ۵۴ میلیون تن محصول پتروشیمی در صنعت تولید شد که در صورت نبود این شرایط خاص، حدود ۷ تا ۸ میلیون تولید بیشتری محقق می‌شد؛ این رقم در مدت مشابه پارسال ۵۳ میلیون تن بوده است.

وی با بیان اینکه حجم صادرات محصولات پتروشیمی امسال نسبت به پارسال افزایشی است، تصریح کرد: در هشت ماهه پارسال ۲۱ میلیون تن صادرات انجام شد که این رقم امسال به ۲۲ میلیون تن رسیده است؛ یک میلیون تن میزان صادرات در هشت ماه نخست امسال افزایش داشته است.

کاهش متوسط قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

معاون وزیر نفت درباره شرایط بازار جهانی گفت: قیمت محصولات پتروشیمی به‌طور متوسط حدود ۸ درصد کاهش یافته است؛ این کاهش ناشی از عوامل مختلفی از جمله وابستگی قیمت برخی از محصولات به قیمت نفت و ورود گسترده روسیه به بازار‌های منطقه‌ای است.

عباس‌زاده تصریح کرد: باوجودی که حجم صادرات محصولات پتروشیمی در ۸ ماهه امسال افزایشی بوده، اما درآمد صادراتی در این بازه ۸.۸ میلیارد دلار بوده در حالی که پارسال ۹ میلیارد دلار بوده است و امیدواریم در ماه‌های آینده، ارزش صادرات محصولات به پارسال برسد.