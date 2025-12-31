سیدمیلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های فدراسیون والیبال، گفت: خواستار حمایت همه‌جانبه از ورزشکاران، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای استعداد‌های جوان آذربایجان‌غربی هستیم.

سیدمیلاد تقوی نیز با تأکید بر اهمیت توجه به ورزش همگانی و قهرمانی، آمادگی فدراسیون برای همکاری با مسئولان استانی در برگزاری مسابقات، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های توسعه‌ای را اعلام کرد.

در این دیدار آخرین برنامه‌ها و سیاست‌های فدراسیون برای توسعه والیبال در سطح استانی بررسی و راهکار‌هایی برای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی آذربایجان‌غربی و حمایت از استعداد‌های جوان مطرح شد.

همچنین دو طرف بر ادامه همکاری مشترک برای رشد و ارتقای والیبال استان و فراهم کردن زمینه‌های حضور موفق ورزشکاران در رقابت‌های ملی و بین‌المللی توافق کردند.