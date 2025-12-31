پخش زنده
امروز: -
آیین تجلیل از قهرمانان، مدال آوران و افتخارآفرینان ورزشی استان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، در همایش تجلیل از ورزشکاران در مجموع از ۱۲۶ نفر شامل ۲ خانواده شهید؛ ۷۶ورزشکار، ۲۹ مربی و ۱۹ داور تجلیل شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه برجسته ورزش کرمانشاه در کشور، گفت: کرمانشاه همواره چشمه خروشان ورزش قهرمانی بوده و این استان بیش از آنکه به قهرمانی شناخته شود، به پهلوانی، منش اخلاقی و جوانمردی شهره است.
دکتر منوچهر حبیبی در مراسم تجلیل از ورزشکاران، مربیان و داوران افتخارآفرین استان، با ابراز افتخار از حضور در جمع قهرمانان، پهلوانان، مربیان و داوران استان اظهار کرد: این مراسم برای ادای احترام به اراده، تعهد و امیدی است که شما به جامعه تزریق کردهاید و ثابت کردهاید با امید و تلاش میتوان قلههای جهانی را فتح کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران کرمانشاهی در میادین جهانی، آسیایی و بینالمللی افزود: شما نام ایران اسلامی و استان کرمانشاه را با غیرت، تلاش و شرافت در عرصههای مختلف ورزشی طنینانداز کردهاید و حضور مسئولان و بزرگان استان، از جمله آیتالله غفوری، به نشانه قدردانی از این افتخارات است.
دکتر حبیبی با بیان اینکه کرمانشاه در طول تاریخ نماد مقاومت و ایستادگی بوده است، بیان کرد: ویژگی برجسته ورزشکاران استان این است که پیش از مدال و قهرمانی، به اخلاق و منش پهلوانی میاندیشند و ورزش در کرمانشاه پیش از آنکه قهرمانی باشد، پهلوانی است و این سرمایه بزرگ باید حفظ و تقویت شود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه قهرمانان استان تنها در میدان مسابقه پیروز نشدهاند، گفت: شما در میدان زندگی نیز برنده و موفق هستید، با انضباط، امید را زنده نگه داشتید و نشان دادید میتوان ایرانی بود و با سربلندی در جهان ایستاد؛ آن هم با وجود محدودیتها، فشارهای روانی و موانعی که گاه در مسیر حضور ورزشکاران کشورمان ایجاد شده است.
دکتر حبیبی افزود: شما با اراده، عشق به وطن، عشق به رهبری و توانمندیهای خود، پرچم جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگه داشتید و به اعتقاد من، شما فقط قهرمانان ورزشی نیستید، بلکه سرمایههای اجتماعی جامعه و الگوهای زنده برای نسل نوجوان و جوان به شمار میروید.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی در حمایت از ورزش خاطرنشان کرد: توسعه ورزش، چه در بخش قهرمانی و چه در ورزش همگانی، نیازمند همکاری همه دستگاههاست و اتکا صرف به اداره کل ورزش و جوانان کافی نیست و همه باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
دکتر حبیبی بر ضرورت تداوم و نظاممند شدن استعدادیابی ورزشی تأکید کرد و گفت: فرآیند استعدادیابی باید از حالت مقطعی خارج و بهصورت مستمر از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود و از مدرسه شروع شود تا در آینده شاهد افتخارآفرینیهای بزرگتری باشیم.
وی با قدردانی ویژه از مربیان به عنوان ستونهای اصلی توسعه ورزش استان، گفت: با وجود همه سختیها، کمبودها و محدودیتهای مالی و امکانات، مربیان با صبوری و تعهد نقش مهمی در موفقیت ورزش استان داشتهاند و امیدوارم روزبهروز شاهد توفیقات بیشتر ورزشکاران، مربیان و جامعه ورزش کرمانشاه در عرصههای جهانی، آسیایی و بینالمللی باشیم.