پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه شهرستان اشنویه موفق به کشف دو انبار بزرگ کالاهای اساسی قاچاق (شکر و روغن) شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه شهرستان اشنویه با پیگیری گزارشهای مردمی و با همکاری اداره صنعت و معدن، دو انبار بزرگ کالاهای اساسی (شکر و روغن) را در شهرستان اشنویه شناسائی و کشف کردند.
اقلام مکشوفه به ارزش۳میلیارد دویست میلیون تومان است که توسط افراد سودجو به منظور ایجاد کمبوددر بازار نگهداری میشدند .
برخورد با اخلالگران و محتکران کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در دستور کار جدّی سازمان اطلاعات سپاه قرار دارد و شهروندان میتوانند گزارشهای خود را در این زمینه به ستاد خبری سازمان به شماره ۱۱۴ اطلاعرسانی کنند.