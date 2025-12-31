ارتش ایران، تجلّی نظم و ایمان و فداکاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در دیدار با فرماندهان و کارکنان فرماندهی قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب نیروی زمینی ارتش گفت: شاکله و هویت ارتش جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظم، ولایت‌مداری و روحیه فداکاری استوار است.

وی با قدردانی از مجاهدت‌های ارتشیان در صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور اظهار کرد: حضور در جمع فرزندان مؤمن و فداکار ارتش جمهوری اسلامی ایران، همواره مایه افتخار است و خدمات این مجموعه در مقاطع حساس انقلاب و دفاع مقدس، نقش‌آفرینی‌ای کم‌نظیر و ماندگار است.

امالم جمعه تبریز با اشاره به سال‌ها حضور خود در نیرو‌های مسلح گفت: خدمت در ارتش، مدرسه‌ای برای نظم، انضباط، مسئولیت‌پذیری و احترام به سلسله‌مراتب است و روحانیونی که افتخار همراهی با نیرو‌های مسلح را داشته‌اند، از منظم‌ترین و کارآمدترین نیرو‌های حوزوی به شمار می‌روند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت حفظ حرمت فرماندهی تصریح کرد: یکی از سرمایه‌های بزرگ ارتش، رعایت دقیق سلسله‌مراتب و جایگاه فرماندهی است؛ مسئله‌ای که هم ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد و هم شرط اصلی کارآمدی یک سازمان نظامی محسوب می‌شود.

وی با یادآوری توصیه حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به «نظم امرکم» افزود: نظم، هم‌پایه تقوا است و بدون آن، هیچ مجموعه‌ای—چه نظامی و چه غیرنظامی—به هدف خود نخواهد رسید. این اصل، از خانه و خانواده آغاز می‌شود و در سازمان‌های بزرگ به اوج خود می‌رسد.

امام‌جمعه تبریز با مرور بخشی از خدمات ارتش در دفاع مقدس گفت: بخش قابل توجهی از فداکاری‌ها و رشادت‌های ارتشیان، به‌ویژه در حوزه توپخانه، نیروی هوایی و ایستادگی‌های سرنوشت‌ساز در روز‌های ابتدایی پس از انقلاب، آن‌گونه که شایسته است به تصویر کشیده نشده و این یک بدهی فرهنگی است.

وی افزود: ایستادگی افسران مؤمن و متعهد ارتش در مقاطع حساس، بدون انتظار دستور و تنها با تشخیص درست خطر برای کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از بحران‌های بزرگ امنیتی داشت و این رشادت‌ها باید در قالب آثار فاخر هنری و رسانه‌ای برای نسل جوان روایت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به نگاه حمایتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ارتش تأکید کرد: تعابیر مقام معظم رهبری درباره ارتش، نشانگر رضایت و اعتماد کامل ایشان به این نیروی مؤمن و انقلابی است و نام‌گذاری ارتش به عنوان «ارتش حزب‌الله»، افتخاری ماندگار برای نیرو‌های مسلح کشور محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با ابراز تأثر از سختی‌های خدمت در مناطق عملیاتی و مرزی افزود: در شرایط کنونی، شایسته نیست حتی یک رزمنده به دلیل کمبود امکانات دچار رنج و آسیب شود و مسئولان موظف‌اند با بهره‌گیری از امکانات روز، شأن و کرامت مدافعان امنیت کشور را حفظ کنند.