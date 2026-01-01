پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام بختیاری (کارشناس دینی) گفت: ایام اعتکاف، خلوتی است که از نوجوانان قهرمان میسازد.
حجت الاسلام محسن بختیاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: نوجوانان در خلوت سهشب اعتکاف، فرصتی پیدا میکنند تا بیرون از هیاهوی روزمره، با خود و خدای خود گفتوگو کنند و معنای «قهرمانی» را نه در رقابت، بلکه در رشد درونی تجربه کنند.
وی گفت: «اعتکاف نوجوانی» امروز به جریانی تربیتی، قرآنی و خلاق تبدیل شده است که در آن خلوت، قهرمانسازی اتفاق میافتد.
حجت الاسلام بختیاری با اشاره به فعالیتهای بنیاد ملی نوجوان در طرح «اعتکاف نوجوانی» افزود: این موسسه در سه سال گذشته توانسته است شکل تازهای از حضور معنوی نوجوانان در مساجد را رقم بزند و حضوری که از نگاه برنامهریزان، تنها عبادت دستهجمعی نیست، بلکه فرصتی برای تربیت، تفکر و زیست مؤمنانه نوجوانان است.
این کارشناس مذهبی گفت: در همین راستا، بنیاد ملی نوجوان و سازمان مدارس صدرا با شعار الهامبخش «خلوت قهرمانساز» برنامههایی را طراحی کردهاند که شامل تربیت مربیان آموزشدیده، کارگاههای حضوری و مجازی، و بستههای محتوایی قرآنی است.
محسن بختیاری، با اشاره به دغدغهی این مجموعه برای صیانت از فضای معنوی اعتکاف گفت: مراقبت ما این بوده که اعتکاف نوجوانی به اردو در مسجد تبدیل نشود و هدف این است که نوجوان در خلوت خود فکر کند، رشد کند و در آرامش مسجد قهرمان درونش را پیدا کند.
وی افزود: فعالیتهای این مجموعه با همکاری دارالقرآن و ستاد «زندگی با آیهها» تهیه شده و مجموعهای از آیات، فعالیتها و برگههای تفکری را برای نوجوانان فراهم میکند تا آنان در ایام اعتکاف با قرآن فکر کنند، تصمیم بگیرند و زندگی مؤمنانه را تجربه نمایند.
حجت الاسلام بختیاری گفت: یکی از بخشهای نوآورانه این طرح، ایجاد صفحهی اختصاصی و تعاملی اعتکاف نوجوانی است.
وی افزود: بستری که در آن مربیان، مدیران و نوجوانان میتوانند تجربهها، فیلمها و یادداشتهای خود را بارگذاری کنند و این محتواها در ستاد مرکزی تجمیع شده و به صورت کتابچههای کوچک یا مستندهای تصویری منتشر میشود.
محسن بختیاری گفت: در پایان هر دوره اعتکاف، از نوجوانان میخواهیم خاطرات و حسهای خود را از سهشب خلوتشان بنویسند و همین نوشتهها گنجینهی تربیتی ارزشمندی است که چاپ و منتشر میشود تا روایت صادقانهی نسل نوجوان از زیست ایمانی خود ثبت گردد.
کارشناس مذهبی افزود: ورود نوجوانان به این فرآیند باعث شده تا خلاقیتهای تربیتی از کف میدان به ستاد مرکزی سرازیر شود، جایی که هر روز ایدههای تازهی مربیان، برنامهها و مستندسازیها به مسیر اصلی حرکت میافزاید.
وی گفت: جریان «اعتکاف نوجوانی» امسال نیز ادامه دارد و قرار است این خلوتهای قهرمانساز، نوجوانان را برای مشارکت فعالتر در محافل قرآنی ماه شعبان و رمضان آماده کند و نوجوان را از مخاطب برنامه به کنشگر تربیتی تبدیل کرده و گامی دیگر برای تحقق رؤیای «مدرسه قرآنی» برداشته است.
سازمان مدارس صدرا از سال ۱۳۸۱ در راستای تربیت دانشآموزان نخبه، همسو با اهداف گام دوم انقلاب، زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت میکند و تاکنون در بیش از ۲۰۰ شعبه در ۳۰ استان کشور بیشتر از ۱۷ هزار دانش آموز دختر و پسر را تربیت کرده است.
این سازمان بیشترین مدارس دولتی پس از وزارت آموزش و پرورش و بیشترین مدارس علوم و معارف اسلامی در کشور دارد.
امسال بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر برای حضور در اعتکاف ثبت نام کردهاند.