به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس بسیج اساتید کشور با تأکید بر اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر جنگهای ترکیبی دشمن ریشه در مبانی فقهی، فرهنگی و دینی دارد، گفت: این مبانی باید با محوریت استادان دانشگاه و از طریق جهاد تبیین و امیدآفرینی به نسلهای آینده منتقل شود.
محمدرضا مردانی چهارشنبه ۱۰ دی در نشست علمی بررسی مبانی فقهی و فرهنگی دفاع شناختی در دانشگاه باهنر کرمان با اشاره به برگزاری این نشست و پیشنشستهای تخصصی آن، اظهار کرد: این جلسات با تمرکز بر کار علمی و محورهای تخصصی، در راستای فراهمسازی مقدمات همایش بینالمللی مبانی فقهی و فرهنگی مقاومت که سال آینده برگزار خواهد شد، برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بر پایه تحقق حق، عدالت و مبارزه با استبداد، استکبار و استثمار شکل گرفته، افزود: این انقلاب با رهبری امام خمینی (ره) بهعنوان یک انقلاب دینی و فرهنگی شناخته میشود و مبانی فقهی و فرهنگی آن، امروز بهعنوان محور نشستهای علمی در سطح ملی و بینالمللی مورد توجه قرار دارد.
رئیس بسیج اساتید کشور ادامه داد: طی بیش از چهار دهه گذشته، ملت ایران با انواع توطئهها و جنگهای ترکیبی از جمله جنگ اقتصادی، جنگ تحمیلی هشتساله، ترور دانشمندان و فشارهای همهجانبه مواجه بوده، اما ایستادگی مردم و نخبگان کشور بر اساس آموزههای دینی، فرهنگ عاشورایی و باور به انتظار سبز شکل گرفته و استمرار یافته است.
مردانی با تأکید بر نقش استادان دانشگاه در تداوم این مسیر بیان کرد: انتقال این مفاهیم، مبانی و ارزشهای فکری و فرهنگی به نسل جوان و آیندهساز کشور، از مهمترین رسالتهای استادان است تا حرکت انقلاب اسلامی با قدرت و پایداری ادامه یابد.
وی با اشاره به اهداف دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: هرگونه اقدام برای تضعیف نظام، ناامیدسازی ملت و آسیب به کشور، باید با جهاد تبیین و امیدآفرینی از سوی جامعه دانشگاهی مواجه شود، چرا که هدف نهایی دشمنان، فروپاشی قدرت، تضعیف اراده ملی و تجزیه ایران است و موضوعاتی مانند پرونده هستهای یا مسائل موشکی صرفاً بهانههایی در این مسیر به شمار میرود.
رئیس بسیج اساتید کشور با بیان اینکه قدرت دفاعی هر ملت به عمق مبانی شناختی و فرهنگی آن وابسته است، اظهار کرد: هرچه مبانی فقهی و فرهنگی جامعه عمیقتر باشد، میزان تابآوری و ایستادگی آن در برابر جنگ شناختی دشمن نیز افزایش مییابد، زیرا جنگ شناختی، جنگ ارادههاست.
مردانی با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی بسیج اساتید در این عرصه افزود: تقویت اراده و آگاهی نسل جوان، از مهمترین وظایف استادان بسیجی است و آنان باید بهعنوان پرچمداران جهاد تبیین، در خط مقدم جنگ نرم ایفای نقش کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی علاوه بر فرماندهی میدانی در جبهه سخت، با نگاه فکری و شناختی به یک مکتب تبدیل شد و امروز مکتب شهید سلیمانی بهعنوان یک حقیقت قابل تبیین، آموزش و انتقال به جوانان و نوجوانان در دانشگاهها و مدارس است.
رئیس بسیج اساتید کشور در پایان بیان کرد: تجربه مقابله با جریان داعش نشان داد که شهید سلیمانی با یک حرکت فکری و اندیشهای توانست بر قلبها و ذهنهای جوانان کشورهای اسلامی اثر بگذارد و جبهه مقاومت را به میدان عمل وارد کند؛ تجربهای که میتواند الگوی مؤثری برای دفاع شناختی و فرهنگی در شرایط امروز باشد.