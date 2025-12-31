رئیس بسیج اساتید کشور با تأکید بر اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ‌های ترکیبی دشمن ریشه در مبانی فقهی، فرهنگی و دینی دارد، گفت: این مبانی باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس بسیج اساتید کشور با تأکید بر اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ‌های ترکیبی دشمن ریشه در مبانی فقهی، فرهنگی و دینی دارد، گفت: این مبانی باید با محوریت استادان دانشگاه و از طریق جهاد تبیین و امیدآفرینی به نسل‌های آینده منتقل شود.

محمدرضا مردانی چهارشنبه ۱۰ دی در نشست علمی بررسی مبانی فقهی و فرهنگی دفاع شناختی در دانشگاه باهنر کرمان با اشاره به برگزاری این نشست و پیش‌نشست‌های تخصصی آن، اظهار کرد: این جلسات با تمرکز بر کار علمی و محور‌های تخصصی، در راستای فراهم‌سازی مقدمات همایش بین‌المللی مبانی فقهی و فرهنگی مقاومت که سال آینده برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بر پایه تحقق حق، عدالت و مبارزه با استبداد، استکبار و استثمار شکل گرفته، افزود: این انقلاب با رهبری امام خمینی (ره) به‌عنوان یک انقلاب دینی و فرهنگی شناخته می‌شود و مبانی فقهی و فرهنگی آن، امروز به‌عنوان محور نشست‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار دارد.

رئیس بسیج اساتید کشور ادامه داد: طی بیش از چهار دهه گذشته، ملت ایران با انواع توطئه‌ها و جنگ‌های ترکیبی از جمله جنگ اقتصادی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله، ترور دانشمندان و فشار‌های همه‌جانبه مواجه بوده، اما ایستادگی مردم و نخبگان کشور بر اساس آموزه‌های دینی، فرهنگ عاشورایی و باور به انتظار سبز شکل گرفته و استمرار یافته است.

مردانی با تأکید بر نقش استادان دانشگاه در تداوم این مسیر بیان کرد: انتقال این مفاهیم، مبانی و ارزش‌های فکری و فرهنگی به نسل جوان و آینده‌ساز کشور، از مهم‌ترین رسالت‌های استادان است تا حرکت انقلاب اسلامی با قدرت و پایداری ادامه یابد.

وی با اشاره به اهداف دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: هرگونه اقدام برای تضعیف نظام، ناامیدسازی ملت و آسیب به کشور، باید با جهاد تبیین و امیدآفرینی از سوی جامعه دانشگاهی مواجه شود، چرا که هدف نهایی دشمنان، فروپاشی قدرت، تضعیف اراده ملی و تجزیه ایران است و موضوعاتی مانند پرونده هسته‌ای یا مسائل موشکی صرفاً بهانه‌هایی در این مسیر به شمار می‌رود.

رئیس بسیج اساتید کشور با بیان اینکه قدرت دفاعی هر ملت به عمق مبانی شناختی و فرهنگی آن وابسته است، اظهار کرد: هرچه مبانی فقهی و فرهنگی جامعه عمیق‌تر باشد، میزان تاب‌آوری و ایستادگی آن در برابر جنگ شناختی دشمن نیز افزایش می‌یابد، زیرا جنگ شناختی، جنگ اراده‌هاست.

مردانی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی بسیج اساتید در این عرصه افزود: تقویت اراده و آگاهی نسل جوان، از مهم‌ترین وظایف استادان بسیجی است و آنان باید به‌عنوان پرچمداران جهاد تبیین، در خط مقدم جنگ نرم ایفای نقش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی علاوه بر فرماندهی میدانی در جبهه سخت، با نگاه فکری و شناختی به یک مکتب تبدیل شد و امروز مکتب شهید سلیمانی به‌عنوان یک حقیقت قابل تبیین، آموزش و انتقال به جوانان و نوجوانان در دانشگاه‌ها و مدارس است.

رئیس بسیج اساتید کشور در پایان بیان کرد: تجربه مقابله با جریان داعش نشان داد که شهید سلیمانی با یک حرکت فکری و اندیشه‌ای توانست بر قلب‌ها و ذهن‌های جوانان کشور‌های اسلامی اثر بگذارد و جبهه مقاومت را به میدان عمل وارد کند؛ تجربه‌ای که می‌تواند الگوی مؤثری برای دفاع شناختی و فرهنگی در شرایط امروز باشد.