

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه نقشه‌های هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی و سرد خبر می‌دهد گفت: این پدیده جوی تا اوایل هفته‌ی پیش رو در استان ماندگار است.

وی به کاهش دما هم در این مدت اشاره کرد و افزود: بارش شدید باران و بارش برف در ارتفاعات و دامنه‌ها دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین به هشدار نارنجی دریایی اشاره کرد و گفت:دریا در این مدت مواج است و ارتفاع موج به ۳ متر خواهد رسید که برای فعالیت‌های دریایی نامناسب است.