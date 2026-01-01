پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان اعلام کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی یک سامانه سرد و بارشی از اواخر وقت امشب وارد استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه نقشههای هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی و سرد خبر میدهد گفت: این پدیده جوی تا اوایل هفتهی پیش رو در استان ماندگار است.
وی به کاهش دما هم در این مدت اشاره کرد و افزود: بارش شدید باران و بارش برف در ارتفاعات و دامنهها دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین به هشدار نارنجی دریایی اشاره کرد و گفت:دریا در این مدت مواج است و ارتفاع موج به ۳ متر خواهد رسید که برای فعالیتهای دریایی نامناسب است.