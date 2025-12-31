مانور سراسری نظارت بر واحد‌های عرضه‌کننده آفتکش‌های کشاورزی در جنوب کرمان به کشف و ضبط ۵۵ کیلوگرم سم قاچاق و تاریخ‌منقضی و پلمپ سه واحد متخلف انجامید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پیمان نامور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: همزمان با اجرای مانور سراسری بازدید از واحد‌های عرضه‌کننده آفتکش‌های کشاورزی در سراسر کشور، این طرح در جنوب کرمان اجرا شد.

وی افزود: در این مانور، هشت اکیپ مشترک متشکل از نمایندگان بخش حفظ نباتات، حراست، بازرسی، تنظیم بازار، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره صنعت، معدن و تجارت و با همراهی دستگاه‌های نظارتی و انتظامی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس نظارت بر اماکن، از ۳۲ باب داروخانه گیاه‌پزشکی و انبار نگهداری آفتکش‌ها در هشت شهرستان تابعه بازدید کردند.

نامور تصریح کرد: در جریان این بازدید‌های میدانی، ۵۵ کیلوگرم سم قاچاق و تاریخ‌منقضی شناسایی و به‌منظور انجام اقدامات قانونی ضبط شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، با اشاره به تخلفات کشف‌شده اظهار کرد: در پی این بازرسی‌ها، دو باب فروشگاه عرضه آفتکش و یک انبار نگهداری سموم به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی پلمپ شد.

وی خاطرنشان کرد: این بازدید‌ها به‌صورت دوره‌ای و مستمر انجام می‌شود و در آن مواردی از جمله بررسی مجوز‌های فعالیت، حضور کارشناس فنی، اطمینان از عدم عرضه سموم تقلبی، قاچاق، منسوخ و تاریخ‌گذشته و همچنین رعایت الزامات بهداشتی و دستورالعمل‌های مربوط به داروخانه‌های گیاه‌پزشکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.