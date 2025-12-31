برپایی تجمعات ۹ دی در چند شهرستان گیلان ، افتتاح طرح های عام المنفعه و احیای آب بندان از خبرهای بسته خبری ، خبرهای کوتاه خبر ۲۰ شبکه باران بود .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، از برپایی تجمعات بزرگداشت ۹ دی ، افتتاح طرح های عام المنفعه تا احیای آب بندان در خبرهایی از مناطق مختلف گیلان امروز ۱۰ دی ۱۴۰۴ جای گرفته است .

خنثی کردن توطئه‌های دشمنان، با ولایت مداری و بصیرت ملت ایران اسلامی

آیت الله علی کاظمی نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در تجمع حماسه ۹ دی در فومن گفت: هدف اصلی فتنه‌گران، فاصله انداختن میان مردم و نظام اسلامی بود، اما ملت ولایتمدار با بصیرت وخلق حماسه‌ای عظیم در صحنه حاضر شدند و این توطئه بزرگ را خنثی کردند.

حجت الاسلام والمسلمین داوودی امام جمعه فومن نیز در این مراسم بر تداوم راه امام و شهدا در دفاع از وطن تاکید کرد.

افتتاح طرح‌های عام‌المنفعه همزمان با اجرای رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵ در گیلان

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف محرومیت‌زدایی مناطق روستایی و کم‌برخوردار استان با هزار میلیارد تومان اعتبار در حال برگزاری است گفت: ساخت مسکن محرومان، طرح‌های اّبرسانی و توسعه راه‌ها از مهمترین اولویت برنامه‌های بسیج سازندگی و رزمایش جهادگران فاطمی است.

حماسه ۹ دی، روز تجلی بصیرت، ولایتمداری و دشمن‌شناسی ملت ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین تفهمی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سیاهکل در نشست بصیرتی و جهاد تبیین این شهرستان گفت: دهه بصیرت، فرصتی برای بازخوانی حوادث فتنه، عبرت‌آموزی از گذشته و تقویت روحیه انقلابی و ولایتمداری در دفاع از وطن است.



برگزاری آیین گرامیداشت دهه بصیرت و میثاق امت با ولایت در لاهیجان

سرهنگ محمد مهرزاد، فرمانده سپاه لاهیجان در این مراسم گفت: دهه بصیرت و میثاق امت با ولایت، یادآور نقش تعیین‌کننده آگاهی و ولایت‌مداری ملت ایران در خنثی‌سازی فتنه‌ها و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و ابعاد مختلف حماسه نهم دی باید بیش از گذشته برای نسل جوان در این شهرستان تبیین شود.



احیای ۲۷ پهنه آب بندان در فومن با هدف تامین آب کشاورزی

اسماعیل قاسمی، فرماندار فومن در نشست ساماندهی آب بندان‌های این شهرستان گفت: برای احیای این آب بندان‌ها که توان تامین آب بیش از ۹۰۰ هکتار از اراضی را دارند، بیش از ۹ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.