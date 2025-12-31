اعزام نیروهای سپاه بوشهر و امداد خوزستان برای جستوجوی مفقود سیل سرپری دهدشت
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با همکاری تیمهای نیروی دریایی سپاه بوشهر و امدادگران خوزستان جستجو برای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست مشترک ستاد بحران کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان کهگیلویه با اشاره به ادامه جستوجو برای یافتن پیکر فرد مفقود در حادثه سیل سرپری گفت: تاکنون بیش از ۱۵ حوضچه توسط ۱۰۰ تیم، بهویژه هیئت کوهنوردی، پایش و مسیر ۱۳ کیلومتری تا سد کوثر بهطور کامل مورد جستوجو قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه کمبود تجهیزات نباید موجب کاهش تلاشها شود، افزود: همه دستگاهها موظفند تمام توان خود را برای پایان دادن به انتظار خانواده داغدار به کار گیرند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از همکاری استانهای خوزستان و بوشهر برای ادامه عملیات خبر داد و گفت: با همکاری سردار خرمدل فرمانده سپاه بوشهر، تیمهایی از نیروی دریایی سپاه این استان با تجهیزات لازم به منطقه اعزام میشوند، همچنین تیمهای امدادی استان خوزستان نیز در این عملیات مشارکت خواهند کرد.
وی خواستار واکاوی دقیق این حادثه شد و افزود: جاده جدید روستای سرپری باید توسط راهداری ساماندهی و نواقص آن برطرف شود تا با توجه به بارشهای پیشرو، شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم.
رحمانی با تقدیر از مشارکت مردم در عملیات جستوجو گفت: امروز شکوه همدلی مردم منطقه در مسیر سد سرپری قابل تقدیر بود.
وی همچنین از پیگیریهای نماینده مردم کهگیلویه در مجلس، فرماندار شهرستان، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و نیروهای مردمی تقدیر کرد.