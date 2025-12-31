پخش زنده
امروز: -
این جشنواره با حضور فرماندهان و سربازان از یگانهای سپاه، ارتش و فرماندهی انتظامی مستقر در گیلان با شعار اقتدار میهن، مهارت آموزی و تولید ملی امروز در رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هجدهمین جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز با حضور فرماندهان و سربازان از یگانهای سپاه، ارتش و فرماندهی انتظامی مستقر در گیلان با شعار اقتدار میهن، مهارت آموزی و تولید ملی امروز در رشت برگزار شد.
در هجدهمین جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) از ۵۲ سرباز از ۷ رده از نیروهای مسلح مستقر در استان گیلان تجلیل شد.
فرمانده سپاه قدس گیلان در این مراسم خدمت سربازی را مقطعی حیاتی در زندگی هر فرد دانست و گفت: سربازی نه فقط یک دوره زمانی بلکه فرصتی برای شکلگیری شخصیت، سبک زندگی و مسیر آینده است.