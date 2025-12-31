دادستان عمومی و انقلاب بهارستان با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عمومی اعلام کرد: هرگونه احتکار و گران‌فروشی در بازار با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهد شد و نظارت‌ها با همکاری نهاد‌های مسئول و مشارکت مردم تشدید می‌شود.

خبرگزاری صدا و سیما، سید امیر احمدی با تأکید بر برخورد جدی دستگاه قضائی با تخلفات اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: با مرتکبان هرگونه احتکار و اخلال در بازار به شدت برخورد خواهد شد و این موضوع خط قرمز دستگاه قضاست. به گزارشسید امیر احمدی با تأکید بر برخورد جدی دستگاه قضائی با تخلفات اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: با مرتکبان هرگونه احتکار و اخلال در بازار به شدت برخورد خواهد شد و این موضوع خط قرمز دستگاه قضاست.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در سطح بازار افزود: اتاق اصناف و سازمان بازرسی با اقدامات صورت‌گرفته به‌طور جدی وارد میدان شده‌اند و دستگاه قضائی نیز ضمن حمایت کامل از متولیان امر، قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در ادامه نقش مردم را در کنترل بازار مهم دانست و تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با گزارش به‌موقع موارد احتکار و گران‌فروشی به بازرسی اتاق اصناف، مانع سوءاستفاده افراد سودجو از شرایط موجود شوند.

احمدی در پایان تأکید کرد: همکاری مردم و دستگاه‌های نظارتی، ضامن آرامش بازار و صیانت از حقوق عمومی خواهد بود و دستگاه قضائی در این مسیر کوتاه نخواهد آمد.