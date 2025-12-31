پخش زنده
تیم کیوکوشین کاراته خراسان رضوی در مسابقات قهرمان قهرمانان کشور، مقام دوم تیمی این رقابت ها را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،نمایندگان خراسان رضوی در این دوره از مسابقات با کسب ۳۰ مدال طلا، ۸ مدال نقره و ۷ مدال برنز، جایگاه نایبقهرمانی تیمی کشور را از آن خود کردند.
این رقابتها با حضور بیش از ۴۰۰ کاراتهکا از ۱۰ استان کشور برگزار شد که سطح فنی بالای مسابقات، بر جذابیت آن افزود.
رقابت های سبک کیوکوشین کاراته FIKK به میزبانی تهران، شهرستان شهریار و در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آذرماه برگزار شد.