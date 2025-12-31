همزمان با فرا رسيدن ششمین سالگرد سردار دل ها، نيروهاي پليس در سطح شهر کرمان و محورهاي مواصلاتي به صورت تمام وقت اسقرار دارند

سرهنگ "نجفي" افزود: اين تدابير با هدف ارائه خدمات مضاعف به شهروندان و تامين هرچه بيشتر نظم و امنيت در اين ايام صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهميت هفته مقاومت افزود: ماموران انتظامي مستقر در نقاط مختلف شهر، علاوه بر انجام وظيفه و کنترل نظم و امنيت، در زمينه راهنمايي مسافران و زوار مرقد سردار دل ها نیز ايفاي نقش مي بندد