امامجمعه کرمانشاه گفت: توجه همزمان به توسعه زیرساختهای ورزشی، برگزاری مسابقات و حمایت مستمر از ورزشکاران و قهرمانان، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تداوم افتخارآفرینی ورزش کرمانشاه در عرصههای ملی و بینالمللی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، حجت الاسلام والمسلمین حبیبالله غفوری در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی، مربیان و داوران که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با قدردانی از تلاشها و پیگیریهای استاندار کرمانشاه در حوزههای مختلف، بهویژه ورزش، اظهار کرد: توجه به زیرساختهای ورزشی، برگزاری مسابقات و حمایت از ورزشکاران و قهرمانان استان از جمله اقدامات ارزشمند انجامشده است و این نشست نیز بهمنظور تقدیر و تکریم ورزشکاران و قهرمانانی برگزار شده که در عرصههای بینالمللی، جهانی و آسیایی افتخارآفرینی کردهاند.
وی با ابراز افتخار به جامعه ورزش استان کرمانشاه افزود: همواره مسابقات ورزشی را دنبال میکنم و با تمام وجود برای موفقیت ورزشکاران استان دعا میکنم و توسل دارم. از تلاشهای جانانه قهرمانان، چه آقایان و چه بانوانی که در میادین بینالمللی خوش درخشیدهاند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و به نیابت از رهبر معظم انقلاب از همه آنان سپاسگزارم.
امامجمعه کرمانشاه همچنین از مربیان، رؤسای هیئتهای ورزشی و همه دستاندرکاران ورزش استان که با وجود شرایط دشوار، اما با عشق و علاقه پیگیر امور هستند، قدردانی کرد و گفت: مدیرکل و مسئولان ورزش و جوانان استان با دلسوزی و پیگیری فعالانه در این مسیر تلاش میکنند که شایسته سپاس است.
حجت الاسلام والمسلمین غفوری ابراز امیدواری کرد که شاهد موفقیتهای روزافزون، سربلندی و افتخارآفرینی بیشتر آنان برای مردم مؤمن و شهیدپرور کرمانشاه و کشور عزیز ایران اسلامی باشیم و در پایان از خانوادههای ورزشکاران بهدلیل حمایت و همراهی با فرزندان قهرمان خود قدردانی کرد.