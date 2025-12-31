به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با بیان اینکه واردات غیرقانونی دخانیات خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند گفت: با دریافت خبری مبنی بر توزیع سیگار و تنباکو قاچاق توسط ۲ واحد صنفی در صومعه سرا و بررسی موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات همه جانبه و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی به این واحد‌های صنفی اعزام شدند افزود: ۳ هزار و ۶۰ نخ سیگار و ۸۵ بسته تنباکوی غیر مجاز در بازرسی از این واحد‌ها صنفیکشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا گفت:کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ عدلی مژدهی افزود: در این خصوص متهمان ۲۹ و ۲۵ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.