فرمانده انتظامی صومعه سرا از کشف بیش از ۳ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از ۲ واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با بیان اینکه واردات غیرقانونی دخانیات خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد میکند گفت: با دریافت خبری مبنی بر توزیع سیگار و تنباکو قاچاق توسط ۲ واحد صنفی در صومعه سرا و بررسی موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات همه جانبه و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی به این واحدهای صنفی اعزام شدند افزود: ۳ هزار و ۶۰ نخ سیگار و ۸۵ بسته تنباکوی غیر مجاز در بازرسی از این واحدها صنفیکشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا گفت:کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال برآورد کردند.
سرهنگ عدلی مژدهی افزود: در این خصوص متهمان ۲۹ و ۲۵ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.