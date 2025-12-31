پخش زنده
فضای مناسبی برای پیوند جدی دانشگاه با دولت و صنعت در استان کرمان ایجاد شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دانشگاههای استان باید نقشی مؤثری در تبدیل کرمان به قطب توسعه جنوب شرق کشور ایفا کنند
تنوع مسائل در کرمان فرصت ورود مأموریتمحور دانشگاهها را فراهم کرده است
استاندار کرمان با اشاره به تنوع قابل توجه موضوعات و چالشها در این استان گفت: کرمان از ظرفیتها و مسائل متعددی برخوردار است که دانشگاهها میتوانند با تعریف مأموریتهای مشخص و هدفمند، بر حل آنها تمرکز کنند
محمدعلی طالبی چهارشنبه ۱۰ دی در دیدار معاونان وزارت علوم گفت :در حوزه آموزش عالی استان، روند مناسبی در حال شکلگیری و فضای بسیار مطلوبی برای تعامل میان دانشگاه، دولت و صنعت فراهم شده است.
وی گفت :نگاه ما بر این اساس است که کرمان بهعنوان بزرگترین پهنه جغرافیایی کشور، باید از بهترین دانشگاهها برخوردار باشد
وی گفت :در صورت ورود و مشارکت دانشگاهها، با درهای بسته مواجه نخواهند شد و در مجموعه اجرایی استان، از فعالیتهای دانشگاهی در مسیر توسعه حمایت