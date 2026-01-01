پخش زنده
امروز: -
بارنامه وسایل نقلیه بين شهري، برخط صادر مي شود ولی پلیس راه، از رانندهها می خواهد صورت کاغذی بارنامه خود را ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی چهار سالي هست که بارنامه خودروهاي حمل و نقل بين شهري، برخط صادر مي شود. افزايش شفافيت، کاهش تخلفات، تسهيل نظارت و همچنین صرفه جویی در زمان، از اهداف اجراي اين طرح است.
با اجرای این طرح، دیگر نیازی به حضور راننده برای دریافت بارنامه نبود و پس از صدور بارنامه، مشخصات آن به تلفن همراه راننده ارسال میشد.
اما مشکل از آنجایی آغاز میشود که پلیس راه، رانندهها را ملزم میکند که صورت کاغذی بارنامه خود را ارائه کنند.