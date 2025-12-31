به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان کارشناسان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با هدف بررسی وضعیت رشد، تغذیه و کنترل علف‌های هرز، از مزارع کلزا و علوفه شهرستان رودبار جنوب بازدید کردند.

این بازدید با حضور خانم کردستانی، کارشناس مسئول دانه‌های روغنی، خانم افشاری‌پور، کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان رودبار جنوب صورت گرفت.

هدف از این بازدید، ارزیابی وضعیت رشد گیاهان، بررسی تراکم علف‌های هرز و پایش برنامه تغذیه و کوددهی در مزارع مورد نظر عنوان شد.

در جریان این بازدید، وضعیت کلی مزارع رضایت‌بخش گزارش شد و کارشناسان ضمن بررسی‌های میدانی، توصیه‌های فنی لازم در زمینه کنترل اصولی علف‌های هرز، نحوه صحیح تغذیه و کوددهی و رعایت نکات فنی و ایمنی در زمان استفاده از سموم مجاز را به کشاورزان ارائه کردند.

همچنین بر استفاده از سموم مجاز و رعایت دقیق دُز مصرفی، پایش مستمر وضعیت تغذیه گیاهان، اصلاح برنامه کوددهی بر اساس نیاز زراعی و برنامه‌ریزی برای بازدیدهای بعدی به‌منظور ارزیابی اثر اقدامات اصلاحی تأکید شد.