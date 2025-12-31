به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «مراد یگانه» فرماندار ویژه دهلران با اعلام این خبر گفت: عصر امروز در پی اعتراض برخی از صاحبان مشاغل و اصناف نسبت به گرانی‌های اخیر که منجر به تعطیلی بخشی از بازار شد، با هوشیاری مردم، حضور مسالمت آمیز و آگاهانه نیرو‌های انتظامی پایان یافت.

وی با بیان اینکه دولت و شخص رئیس جمهور در حال برنامه ریزی برای بازگشت ثبات به بازار با راهکار‌های کنترل قیمت ها است از کسبه و اصناف دهلرانی خواست با ارائه خدمات به شهروندان، به روند عادی سازی شرایط جامعه کمک کنند.