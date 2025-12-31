پخش زنده
فرمانده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی به عنوان برترین و موفقترین فرمانده در عملکرد سال ۱۴۰۳ در جشنواره سراسری مالک اشتر بسیج تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در دهمین جشنواره مالکاشتر سازمان بسیج مستضعفین کشور که با حضور سردار سلیمانی رئیس این سازمان، برگزار شد، سردار مهدوی به عنوان برترین و موفقترین فرمانده در عملکرد سال ۱۴۰۳ تقدیر شد.
همچنین مجموعه سپاه انصارالرضا در این جشنواره موفق به کسب ۲۲ رده برتر کشوری شد.
زینلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان کویرتایر نیز به عنوان تولید کننده الگو در راستای ماموریتهای انقلاب و بسیج تقدیر شد.