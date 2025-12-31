رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : بر اثر وزش باد ۴ اصله درخت در رشت سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ،رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به وزش شدید باد گفت : تا کنون بر اثر سقوط ۴ اصله درخت در رشت دو خودرو آسیب دیده است .

شهرام مومنی همچنین به آتش گرفتن نیزارها بر اثر وزش باد شدید اشاره کرد و افزود : با تلاش و حضور به موقع نیروهای آتش نشانی مهار و خاموش شدند .

