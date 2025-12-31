مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از اجرای طرح مطالعات و امکان‌سنجی توسعه گردشگری در مناطق مختلف شهرستان لالی باهدف جذب هرچه بیشتر گردشگر و ایجاد رشد اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جوروند روز چهارشنبه در سفر به شهرستان لالی از محوطه‌های تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان از جمله آبشار آرپناه، منطقه گردشگری چم‌سور، روستای بُنه‌وار، غار پِبده و مناطق طبیعی و آبی این شهرستان بازدید و بر توسعه زیرساخت‌ها، امکان‌سنجی و تبدیل لالی به یکی از قطب‌های گردشگری تاکید کرد.

وی هدف از سفر به شهرستان لالی توجه ویژه به ظرفیت‌های این شهرستان در زمینه گردشگری طبیعی و آبی و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها برای تحقق هدف یادشده را از اهداف این سفر برشمرد.

جوروند با بیان این‌که طرح مطالعات و امکان‌سنجی توسعه گردشگری در مناطق مختلف شهرستان لالی اجرایی شده است، اظهار داشت: چشم‌انداز این مطالعات، بهره‌برداری از ظرفیت‌های آبی و طبیعی این شهرستان برای جذب هرچه بیشتر گردشگر و ایجاد رشد اقتصادی است و استفاده از جاذبه‌های طبیعی و ایجاد مجتمع‌های گردشگری به رونق اقتصادی و گردشگری در منطقه منجر خواهد شد.

لزوم توسعه زیرساخت‌های آبشار آرپناه

اشکان مرادی، فرماندار لالی نیز در این بازدید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های گردشگری، به‌ویژه آبشار‌های آرپناه تاکید و اظهار کرد: این آبشار به دلیل طبیعت زیبا و آب و هوای مطلوب، مقصد اصلی گردشگران است و توسعه زیرساخت‌های آن در اولویت قرار دارد.

وی از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد امکانات اقامتی و بوم‌گردی برای اشتغال‌زایی و جذب گردشگر خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت علمی و مشارکت مردمی در راستای رسیدن به اهداف یادشده نیز در دستور کار است.

در ادامه این سفر جلسه‌ای با هدف بررسی و هماهنگی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی منطقه مانند مجموعه آبشار آرپناه با حضور جمعی از دهیاران و فعالان بخش خصوصی منطقه برگزار شد که محوریت آن بهبود امکانات رفاهی، دسترسی به جاذبه‌های طبیعی مانند آبشار‌های لالی، بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی لالی با همکاری فرمانداری شهرستان و اجرای طرح‌های مشترک با فرمانداری و سایر نهاد‌ها در قالب همکاری‌های بین بخشی بود.

همکاری بر بین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، فرمانداری و سایر مسئولان محلی برای حفظ و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های میراثی لالی، موضوعات مربوط به احیا، ساماندهی و حفاظت از روستا‌های تاریخی و باارزش منطقه مانند «بُنهوار»، تأکید بر تدوین ضوابط و مقررات میراثی برای توسعه روستایی و رفع خطر بنا‌های قدیمی، ارائه تسهیلات، گشایش مراکز خدمات گردشگری و صنایع‌دستی و به طور کلی توسعه گردشگری در سطح شهرستان نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه پیرامون آن بحث و تصمیمگیری شد.