به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «امراله میسائی» دادستان شهرستان آبدانان با صدود بیانیه‌ای ضمن قدردانی از صبوری کسبه و بازاریان در برابر صدمات معیشتی تاکید کرد: شهروندان مراقب موج سواری و سوء استفاده دشمنان از مطالبات و گلایه مندی به حق خود باشند.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همشهریان عزیز، مردم شریف شهرستان آبدانان سلام و درود و تحیت عرض می‌نمایم.

همان طور که مستحضرید قاطبه مردم دچار مشکلات سخت اقتصادی و معیشتی می‌باشند و این امر بر احدی پوشیده نیست و همه ما به آن اذعان داریم لکن دشمن خبیث با تمام اعوان و انصار و مزدوران و اجیرشدگان داخلی و خارجی خود، قصد موج سواری و سوء استفاده از مطالبات و گلایه مندی‌های به حق مردم و کسبه و بازاریان شریف و نجیب ما را دارد.

ضمن انتقاد به وضعیت اقتصادی موجود و تذکر به مسئولین مربوطه و تقدیر و تشکر از صبوری مردم با اصالت شهرمان در برابر صدمات معیشتی، از کلیه کسبه و بازاریان محترم درخواست داریم امروز نیز همانند سنوات گذشته مکر و حیله دشمنان ملت ایران را نقش بر آب ساخته و با توکل بر خدا و به امید بهبودی کامل وضعیت اقتصادی به کسب و کار خویش ادامه داده و مطلع باشند که تعطیلی بازار جزء به ضرر مردم و کسبه مظلوم و خوشحالی دشمنان نتیجه دیگری نخواهد داشت، فلذا ضمن دستور اکید به کلیه نیرو‌های نظامی و انتظامی و ضابطین خاص و عام، جهت تامین امنیت بازار و مردم، به آن دسته از افرادی که هم صدا با دشمن قصد ضربه زدن به امنیت روانی و مالی و جانی مردم را داشته و به هر نحو کسبه و بازاریان را تهدید می‌نمایند هشدار می‌دهم این دادستانی کلیه اقدامات را تحت رصد خود داشته و با مجرمین بدون هیچ گونه رأفت و اغماضی بر خورد سخت خواهد داشت.

همچنین به اطلاع کسبه عزیز و شریف می‌رساند امنیت کامل بازار بوسیله فرزندان رشید شهرمان برقرار بوده و چنانچه احدی در فضای مجازی یا حقیقی کسبه عزیز و محترم را تهدید به تعطیل نمودن کسب و کار خود نماید با مجازات سخت قانونی روبه رو خواهد شد.

امراله میسائی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان