رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول از محکومیت یکی از عوامل اصلی قطع غیرقانونی ۲۰۰ درخت از بیشه زارهای این شهرستان به مجازات سنگین از جمله حبس، شلاق، اقامت اجباری و کاشت ۴۰۰ اصله درخت ، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شفیعی با اشاره به پیگیریهای حقوقی این اداره برای برخورد قضایی با یکی از قاچاقچیان اصلی چوب در این شهرستان گفت: تخریب گسترده بیشهزارها و جنگلهای کرانرودی دزفول و قطع بیش از ۲۰۰ اصله درخت در این منطقه توسط یکی از قاچاقچیان مسلح چوب به عنوان اولویت در دستور کار واحد حقوقی این اداره قرار گرفت.
وی ادامه داد: متهم علاوه بر قطع ۲۰۰ اصله درخت بید مجنون از بیشهزارهای دزفول، هنگام مواجهه با مأموران منابع طبیعی اقدام به استفاده از سلاح و قدرتنمایی مسلحانه کرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول تصریح کرد: دادگاه کیفری شهرستان دزفول با صدور حکمی قاطع، این متهم را برای حمل سلاح غیرمجاز به پنج سال حبس تعزیری، برای قدرت نمایی با اسلحه به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، برای تمرد مسلحانه نسبت به ماموران دولت به سه سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال اقامت اجباری در یکی از شهرستانهای خارج خوزستان محکوم کرد.
شفیعی اظهار داشت: همچنین بر اساس حکم دادگاه متهم ملزم به کاشت ۴۰۰ اصله درخت بید و اکالیپتوس با نظارت اداره منابع طبیعی دزفول شد.
وی این رای قاطع قضایی را پیام روشنی به سودجویان و تخریب کنندگان جنگلها و بیشهزارهای ارزشمند کرانرودی دزفول دانست و اظهار کرد: اداره منابع طبیعی دزفول هیچگونه تخلفی در حوزه قطع درختان، تصرف اراضی و قاچاق چوب را بدون پیگیری و برخورد قانونی رها نخواهد کرد.
بیشه زارهای دزفول با وسعتی افزون بر پنج هزار هکتار به عنوان آخرین بازمانده جنگلهای نیمه گرمسیری علاوه بر ارزش بالای زیستگاهی و اکولوژیکی برای زیستمندان و گونههای مختلف به مانند یک کمربند سبز حفاظتی، اصلیترین مانع برای جلوگیری از نفوذ تپههای ماسهای و بیابانهای غرب کرخه و حفظ حاصلخیزی خاک در اراضی زراعی دشت دزفول است.
این شهرستان با داشتن حدود ۲۳۰ هزار هکتار جنگل دومین میزان جنگل را در استان خوزستان بعد از ایذه دارد.