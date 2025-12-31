ساکنان و گردشگران کیش با حضور در جشن ولادت حضرت جواد الائمه (ع) و گرامیداشت نهم دی بار دیگر بر پشتیبانی از ولایت فقیه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ویژه برنامه جشن ولادت حضرت جواد الائمه (ع) و گرامیداشت نهم دی، امشب بعداز اقامه نماز مغرب و عشا با حضور قشر‌های مختلف مردم و مسئولان در مصلی کیش برگزار شد.

حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری در این مراسم سخنرانی کرد.

شرکت کنندگان در این مراسم با تبریک ولادت حضرت جواد الائمه (ع) با تاکید بر هوشیاری و داشتن بصیرت بر پیروی و حمایت از ولایت فقیه تاکید کردند.