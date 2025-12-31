به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از فراهم‌سازی امکان بازدید رایگان زائران مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از اماکن تاریخی و موزه‌های کرمان در ایام دهه مقاومت خبر داد و این اقدام را نشانه‌ای از رسم ادب، ارادت و تکریم مقام شامخ این شهید والامقام و زائران ایشان دانست.

مرتضی نیکرو با اشاره به میزبانی شایسته استان از زائران مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: این تصمیم در راستای تکریم زائران سردار دل‌ها و به عنوان جلوه‌ای از احترام و ارادت مردم و مسئولان استان کرمان به مقام شامخ این شهید بزرگوار و زائران مرقد مطهر سردار دل‌ها اتخاذ شور