رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اصلاح ساختار، کوچکسازی، حذف وظایف موازی و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به بازبینی ساختار این سازمان گفت: اصلاح ساختار، کوچکسازی، حذف وظایف موازی و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در دستور کار قرار گرفته بهگونهای که هیچ آسیبی به امنیت غذایی کشور وارد نشود.
غلامرضا گلمحمدی روز چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان جیرفت و بازدید از مراکز پرورش بذر هیبرید افزود: بازنگری ساختاری سازمان تحقیقات انجام شده و پیشبینی میشود پس از تصویب در هیات امنای سازمان، ظرف یک ماه آینده در شورای عالی اداری مطرح شود.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مساله محوری است ادامه داد: چالشهایی مانند بحران آب، تغییر اقلیم، تامین بذر، آفات و بیماریها، در سطح ملی و هم در سطح استانی پیگیری میشود و جنوب استان کرمان بهدلیل نقش راهبردی در تامین امنیت غذایی کشور، از اولویت برخوردار است.