به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبنم کوچک‌پور با اشاره به لزوم تسریع در روند بررسی طرح‌های شهری اظهار داشت: جلسه بازنگری طرح جامع شیرین‌شهر در کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست، ماه جاری برگزار و کلیات آن مصوب شد.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اراضی الحاقی نهضت ملی مسکن به مساحت ۵۰۰ هکتار، بازنگری طرح جامع شیرین‌شهر در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی‌های کارشناسی، به تصویب اعضای کمیته فنی رسید.

کوچک پور اظهار داشت: در فرآیند بازنگری طرح، ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی از محدوده طرح جامع حذف شد و ظرفیت جمعیتی افق شهر شیرین‌شهر، ۷۵ هزار نفر در محدوده‌ای به مساحت هزار و ۲۸ هکتار پیش‌بینی شده است.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تأکید کرد: طرح جامع شیرین‌شهر پس از ۱۰ سال مورد بازنگری قرار گرفت که نقش مهمی در مدیریت توسعه شهری و پاسخگویی به نیاز‌های آتی این شهر دارد.

گفتنی است شهر جدید شیرین‌شهر در فاصله ۲۳ کیلومتری جنوب‌غربی شهر اهواز واقع شده است.