رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خدمتمحوری و مسئولیتپذیری اجتماعی باید به دو مولفه اصلی در کنش سیاسی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اهدای «نشان مشهد» در تالار همایشهای بینالمللی شهدای سلامت گفت: خدمتمحوری، فضیلتگرایی و مسئولیتپذیری اجتماعی باید به مولفههای اصلی در کنش سیاسی و زیست جمعی تبدیل تا اقتدار ملی تقویت شود.
محمد باقر قالیباف افزود:اعطای نشان مشهدالرضا (ع) در واقع یک پایه و مبنای فرهنگی است و نمیتوان آن را پیوست فرهنگی دانست، زیرا بین این دو فرق زیادی وجود دارد، لذا از این منظر که این نشان یک کار فرهنگ پایه است چند پیشنهاد برای ارتقای آن دارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با ذکر این پیشنهادها گفت: نباید برای مشهدالرضا مرز جغرافیایی تعیین و آن را در مشهد خلاصه کرد بلکه مشهد مرکز ایران است و مشهدالرضا متعلق به جهان اسلام است و خادمان این شهر، خادمانی در سطح بین المللی هستند.
قالیباف با تاکید بر ضرورت نگاه به نشان مشهدالرضا از دید دیپلماسی عمومی تاکید کرد: باید همه کمک کنیم تا نخبگان جهان اسلام در هر عرصه و بخش که زائر یا مجاور امام رضا (ع) هستند، نشان مشهدالرضا را دریافت کنند.
وی افزود: بی تردید در حکمرانیهای جدید، نمادها زبان بی واسطه سیاست بوده و نشان مشهدالرضا (ع) چنین نقشی ایفا میکند، لذا باید از این منظر به نشان مزبور نگریست.
رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام همایش نشان مشهدالرضا مبنی بر قدردانی از خادمان ثامن الحجج (ع) را بسیار مهم و با ارزش دانست و گفت:، اما این کار نباید صرفا در قدردانی خلاصه شود بلکه باید از همه ظرفیتهای مترتب بر آن بهره گرفت و این نشان را تبدیل به یک ابزار سیاستگذاری کرد.
قالیباف افزود: امروز شخصیتهایی که نشان مشهدالرضا را دریافت کردند و از آنان تجلیل شد، مسیری را در برابر جوانان باز میکنند و در واقع نشانه گذاری در مسیر روشن به سوی آینده برای نسل جوان است، لذانشان مشهدالرضا یک حرکت و نمادسازی بوده و به مثابه جعبه ابزار حکمرانی برای مدیریت و اداره کشور به شمار میرود.
وی افزود: ناترازیهایی که امروز در برق، گاز، آب و سایر بخشها داریم نشأت گرفته از ناترازیهای مدیریتی است و اعطای نشان مشهدالرضا و قدرانی از افراد خادم و شایسته، به اولویتهای کشور جهت میدهد و الگوهای موفق را در سطح ملی و بین المللی بازتعریف میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میخواهم اقدام مشهد را برای اعطای نشان مشهدالرضا (ع) قدر بنهم و بخواهم که این رویکرد منحصر به مشهد و خراسان نباشد و به کل جهان اسلام تسری یابد و یک باشگاه بینالمللی برای خادم الرضا تعریف شود.
قالیباف افزود: اگر به گذشته بازگردیم و ببینیم که چه شخصیتهایی در برابر حضرت رضا (ع) سرتعظیم فرود آوردند و متحول شدند، آن وقت جایگاه این نشان و ضرورت بینالمللی شدن آن را بیشتر درک خواهیم کرد.
در این مراسم از جمعی از شخصیتها و مجموعههای اثرگذار کشور و شهر مشهد در بخشهای مختلف، تقدیر ویژه صورت گرفت.
بر این اساس، در بخش ویژه از سردار سرلشکر «شهید حاج محمد کاظمی» قدردانی شد.
در بخش زیارت و خدمات زائر از مرحوم استاد «محمود فرشچیان» بهعنوان چهره ماندگار مورد تجلیل قرار گرفت.
در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری از «رضا حمیدی» و در بخش ایثار، مقاومت و شهادت از «حاج ماشاالله آخوندی» قدردانی شد.
در بخش فرهنگی و هنری نیز، استاد «محمدرضا دیشیدی» شایسته تقدیر شناخته شد.
در بخش بهداشت، درمان، محیط زیست و خدمات شهری، مؤسسه نیکوکاری «میزبانان خورشید» مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین در بخش ورزش و جوانان، از «هادی عامل» به پاس خدمات اثرگذار ایشان تجلیل شد.