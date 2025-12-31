به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مراسم بزرگداشت و ششمین سالگرد شهادت سردار دلها در بخش روداب با سخنرانی آیت الله علیمرادی نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری و با حضور فرمانده سپاه نرماشیر، جانشین فرماندهی سپاه، فرماندهان حوزه های خواهر و برادر بخش، امام جمعه موقت بخش، معاون سیاسی فرماندار شهرستان، بخشدار، فرمانده فراجای بخش، خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران، شورای شهر و بخش، آحاد مردم و مسئولان برگزارشد