وزیر نفت از تزریق ۸۷۷ میلیون مترمکعب گاز سبک به شبکه سراسری، خبر داد و گفت: با وجود برودت هوا و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، شبکه گاز کشور با مدیریت تخصصی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت ملی گاز ایران پایدار نگه داشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد در جریان بازدید از دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط جوی کشور و اقدامات انجام‌شده برای تأمین پایدار گاز در این شرایط اظهار کرد: برودت هوا و کاهش دمای اکثر نقاط کشور، برای همکاران ما در حوزه تأمین سوخت نیز، چه در بخش گاز طبیعی و چه در بخش گاز مایع (برای صنایع و نیروگاه‌ها)، به این معناست که باید حجم بیشتری از گاز را برای تحویل به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مدیریت و هدایت کنند. وی ادامه داد: طبیعتاً این موضوع به این معناست که گاز کمتری به نیروگاه‌ها و صنایع عمده تحویل داده می‌شود تا بتوانیم در مجموع، پایداری شبکه گاز کشور را حفظ کنیم.

وزیر نفت با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت گاز تصریح کرد: پایداری شبکه گاز نتیجه تلاش همکاران ما در مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران برای مدیریت جریان این سوخت حیاتی کشراست. امروز مقدار تزریق گاز سبک به شبکه به ۸۷۷ میلیون مترمکعب در روز رسید که عدد بسیار بالایی است.

وی با اشاره به آمارهای افزایش ذخیره‌سازی گاز نسبت به پارسال گفت: در بخش ذخیره‌سازی گاز در مخازن سراجه و شوریجه نیز رکورد جدیدی ثبت شده و حجم انباشته گاز نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ این موضوع سبب می‌شود میزان برداشت یا به‌عبارتی بازتولید گاز از این مخازن در سال جاری، به‌ویژه در مخزن شوریجه، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد.

با مصرف بهینه به پایداری تأمین انرژی کمک کنیم

وزیر نفت با تأکید بر اینکه اولویت ما در گازرسانی، تأمین کامل بخش خانگی و تجاری گفت: خط قرمز ما، تأمین گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع خرد است. از همین‌جا از هموطنان عزیز درخواست می‌کنم که با بهینه مصرف کردن گاز، ما را همراهی کنند. منظور از مصرف بهینه، کم‌مصرف کردن نیست؛ بلکه استفاده درست و منطقی است. به‌راحتی می‌توان در فضای منازل دمای آسایش و همان دمای توصیه‌شده را حفظ کرد و حتی‌الامکان استفاده از سیستم‌های گرمایشی را به فضا‌های محدودتری اختصاص داد.

پایداری شبکه گاز؛ نتیجه هنر و تخصص کارکنان صنعت نفت

وزیر نفت تصریح کرد: با وجود کاهش فشار گاز در برخی مناطق، خوشبختانه هیچ‌یک از این موارد به قطع گاز منجر نشد و این نتیجه تخصص و تلاش همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران است.

پاک‌نژاد در پایان تأکید کرد: همراهی هموطنان عزیز در این روز‌ها و شب‌های سرد، نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری شبکه گاز کشور ایفا می‌کند.