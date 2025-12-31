به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در بازدید از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: امروز ۸۷۷ میلیون مترمکعب گاز سبک به شبکه سراسری تزریق شده است.

وی افزود: حجم ذخیره‌سازی گاز در مخازن شوریجه و سراجه نسبت به پارسال ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وزیر نفت تاکید کرد: در این روز‌های سرد از مردم نمی‌خواهم که گاز را کم مصرف کنند بلکه می‌خواهم گاز را بهینه مصرف کنند.