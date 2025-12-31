رئیس اداره راه و شهرسازی امیدیه از اختصاص زمین به ۲۲۱ نفر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین قنبری اظهار کرد: اجرای طرح‌های حوزه مسکن، راه و زمین با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم و تحقق سیاست‌های دولت در امیدیه با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: مطابق با آیین‌نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یعنی پس از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

قنبری بیان داشت: همچنین به خانواده‌هایی که چهار فرزند زیر ۲۰ سال دارند، بر اساس شرایط درج شده در متن قانون یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان واگذار می‌شود.

رییس اداره راه و شهرسازی امیدیه ادامه داد: متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: در این طرح هزار و ۴۸۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۹۳ نفر تایید نهایی شده و برای ۲۲۱ نفر زمین تخصیص یافته و در حال حاضر در مرحله تخصیص اراضی قرار دارد و عملیات اجرایی آن هنوز آغاز نشده است.