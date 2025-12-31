آزمون خاک در اراضی کشاورزی مولفه‌ای اساسی برای مصرف اصولی کود و جایگزینی کود‌های آلی به جای کود‌های شیمیایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر ضرورت انجام آزمون خاک در اراضی کشاورزی گفت: این آزمون به‌عنوان مولفه‌ای اساسی برای مصرف اصولی کود و جایگزینی کود‌های آلی به جای کود‌های شیمیایی، نقشی تعیین‌کننده در تولید اقتصادی و پایدار دارد.

اکبر کرامتی، افزود: آزمون خاک یکی از مهم‌ترین ابزار‌های علمی برای مدیریت مصرف کود در کشاورزی است و بدون انجام این آزمون، استفاده از کود‌ها – چه شیمیایی و چه آلی – نمی‌تواند به شکل اصولی و هدفمند انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت جایگزینی کود‌های آلی به جای کود‌های شیمیایی افزود: این جایگزینی اگرچه به لحاظ زیست‌محیطی و اقتصادی مطلوب است، اما نیازمند دقت فراوان در شناخت عناصر موجود در خاک است.

به گفته کرامتی، استفاده از کود‌های شیمیایی در دنیا امری رایج است، اما اصل مهم در بهره‌گیری از آنها، انجام آزمون خاک و تعیین نیاز واقعی زمین و گیاه به عناصر غذایی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: به طور مثال در اراضی زیر کشت گندم، میزان فسفر خاک باید بین ۱۳ تا ۱۴ پی‌پی‌ام باشد و در صورتی که این میزان کمتر باشد، براساس نتایج آزمون خاک، توصیه کودی مشخصی به کشاورزان ارائه می‌شود.

کرامتی با بیان اینکه تنها حدود ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش آزمون خاک قرار دارند، گفت: بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی استان فاقد چنین آزمونی هستند که دلیل آن، هزینه‌بر بودن این عملیات و محدودیت امکانات آزمایشگاهی در استان است.

وی افزود: یک‌بار انجام آزمون خاک معمولاً تا چهار سال قابلیت اتکا دارد و می‌تواند مبنای توصیه‌های کودی قرار گیرد. همچنین در برخی مناطق استان، نقشه‌های اجمالی و تفصیلی خاک تهیه شده است که بر اساس آن و با توجه به نیاز گیاهان به عناصر مختلف، توصیه‌های کودی دقیق‌تری به کشاورزان ارائه می‌شود.

کرامتی تأکید کرد: توسعه آزمون خاک و گسترش استفاده از کود‌های آلی در کنار مدیریت مصرف کود‌های شیمیایی، می‌تواند به ارتقای بهره‌وری کشاورزی، کاهش هزینه‌ها و حفاظت از منابع طبیعی استان زنجان کمک کند.

استان دارای حدود ۸۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است و حدود ۱۰۶ هزار بهره بردار و خانوار در بخش کشاورزی آن مشغول به فعالیت هستند.

سهم بخش کشاورزی از اشتغال استان زنجان حدود ۲۳ درصد است.

بنابر اعلام سازمان جهاد کشاورزی زنجان ارزش تولید محصولات کشاورزی این استان حدود ۳۱ همت است و با احتساب متوسط اعضای خانواده، بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان به صورت مستقیم در بخش کشاورزی سهیم هستند.