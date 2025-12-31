امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

دغدغه فروشندگان تلفن همراه و رایانه

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰- ۲۲:۴۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

چرا با کاهش نرخ دلار، تلفن همراه ارزان نمی‌شود؟

با گران‌فروشان تلفن همراه برخورد جدی می‌شود

فعالان اقتصادی تغییرات ناگهانی قوانین دستگاه‌ها را گزارش کنند

تلاش دلالان برای بالا نگه داشتن قیمت گوشی

افزایش قیمت تلفن همراه در بازار

برچسب ها: افزایش قیمت ، عدم ثبات قیمت ، ارز ، قدرت خرید مردم
 