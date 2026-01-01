پخش زنده
نخستین اجرای ارکستر ملی در فصل زمستان با کنسرت «مرا عاشقتر کن...» روی صحنه تالار وحدت رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایون رحیمیان گفت: امشب در نخستین اجرای فصل زمستان ارکستر ملی شاهد سه نسل از خوانندگان جوان، باتجربه و پیشکسوت بودیم.
آقایان فاضل جمشیدی، علی پویانیا و امیر رفعتی، ارکستر موسیقی ملی ایران را در شبهایی زمستانی و خاطرهانگیز همراهی میکنند.
در کنسرت «مرا عاشقتر کن...»، ارکستر موسیقی ملی ایران ۹ قطعه از آثار ماندگار آهنگسازان برجسته موسیقی ایرانی از جمله مرتضی نیداوود، جواد لشکری، عبدالحسین برازنده و مجید وفادار را اجرا شد.
آثاری که هر یک بخشی از حافظه شنیداری و عاطفی مخاطبان موسیقی ایرانی را شکل دادهاند و فرصتی دوباره برای پیوند با ملودیهای عاشقانه و اصیل ایرانی فراهم میکند.