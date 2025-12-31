پخش زنده
امروز: -
جامعه عشایری استان کرمان همهساله با تمام توان در برگزاری مراسمهای بزرگداشت شهید سلیمانی و خدمت به زائران آن شهید مشارکت فعال دارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان شهریار سیاری گفت: بانوان غیور عشایری نیز نقش برجستهای در این حرکت مردمی ایفا میکنند و با تشکیل تیمهای خودجوش و جهادی از ایلهای مختلف، اقدام به پخت نان محلی مینمایند.
مسئول سازمان بسیج عشایری استان کرمان گفت: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی افتخار بزرگ جامعه عشایری است و این جامعه نجیب و ولایتمدار، تعلق و وابستگی ویژهای به این به به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان شهید والامقام دارد و خدمترسانی در مسیر گرامیداشت مقام ایشان را یک تکلیف دینی، انقلابی و اجتماعی میداند.
وی افزود: جامعه عشایری استان کرمان همهساله با تمام توان در برگزاری مراسمهای بزرگداشت شهید سلیمانی و خدمت به زائران آن شهید عزیز مشارکت فعال دارد و از هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نمیکند.
شهریار سیاری گفت: در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، علاوه بر اقدامات گستردهای که عشایر در سطح شهرستانها انجام میدهند، در شهر کرمان نیز با سازماندهی گروهها و موکبهایی از ایلات و طوایف مختلف، پذیرایی و خدمترسانی به زائران انجام میشود.
مسئول سازمان بسیج عشایری استان کرمان تصریح کرد: در مسیرهای منتهی به گلزار شهدای کرمان چندین موکب عشایری فعال شده و همچنین سه موکب سیاهچادر عشایری با حضور ایلات مختلف برپا شده است که بهصورت شبانهروزی به زائران شهید سلیمانی خدمات ارائه میدهند.
وی افزود: بانوان غیور عشایری نیز نقش برجستهای در این حرکت مردمی ایفا میکنند و با تشکیل تیمهای خودجوش و جهادی از ایلهای مختلف، اقدام به پخت نان محلی مینمایند.
شهریار سیاری گفت: روزانه بیش از ۱۵ هزار قرص نان محلی توسط بانوان عشایر پخت و به موکبها و محلهای اسکان زائران در سطح شهر کرمان ارسال میشود و این فعالیت ارزشمند تا پایان مراسمها با هدف خدمترسانی هرچه بهتر به زائران ادامه خواهد داشت