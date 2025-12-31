جامعه عشایری استان کرمان همه‌ساله با تمام توان در برگزاری مراسم‌های بزرگداشت شهید سلیمانی و خدمت به زائران آن شهید مشارکت فعال دارد

از ایل تا موکب، روایت خدمت بی‌منت عشایر کرمان به زائران سردار دل‌ها

از ایل تا موکب، روایت خدمت بی‌منت عشایر کرمان به زائران سردار دل‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان شهریار سیاری گفت: بانوان غیور عشایری نیز نقش برجسته‌ای در این حرکت مردمی ایفا می‌کنند و با تشکیل تیم‌های خودجوش و جهادی از ایل‌های مختلف، اقدام به پخت نان محلی می‌نمایند.

مسئول سازمان بسیج عشایری استان کرمان گفت: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی افتخار بزرگ جامعه عشایری است و این جامعه نجیب و ولایتمدار، تعلق و وابستگی ویژه‌ای به این به به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان شهید والامقام دارد و خدمت‌رسانی در مسیر گرامیداشت مقام ایشان را یک تکلیف دینی، انقلابی و اجتماعی می‌داند.

وی افزود: جامعه عشایری استان کرمان همه‌ساله با تمام توان در برگزاری مراسم‌های بزرگداشت شهید سلیمانی و خدمت به زائران آن شهید عزیز مشارکت فعال دارد و از هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نمی‌کند.

شهریار سیاری گفت: در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، علاوه بر اقدامات گسترده‌ای که عشایر در سطح شهرستان‌ها انجام می‌دهند، در شهر کرمان نیز با سازماندهی گروه‌ها و موکب‌هایی از ایلات و طوایف مختلف، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران انجام می‌شود.

مسئول سازمان بسیج عشایری استان کرمان تصریح کرد: در مسیرهای منتهی به گلزار شهدای کرمان چندین موکب عشایری فعال شده و همچنین سه موکب سیاه‌چادر عشایری با حضور ایلات مختلف برپا شده است که به‌صورت شبانه‌روزی به زائران شهید سلیمانی خدمات ارائه می‌دهند.

وی افزود: بانوان غیور عشایری نیز نقش برجسته‌ای در این حرکت مردمی ایفا می‌کنند و با تشکیل تیم‌های خودجوش و جهادی از ایل‌های مختلف، اقدام به پخت نان محلی می‌نمایند.

شهریار سیاری گفت: روزانه بیش از ۱۵ هزار قرص نان محلی توسط بانوان عشایر پخت و به موکب‌ها و محل‌های اسکان زائران در سطح شهر کرمان ارسال می‌شود و این فعالیت ارزشمند تا پایان مراسم‌ها با هدف خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران ادامه خواهد داشت