پخش زنده
امروز: -
توزیع برنج پاکستانی باسماتی ۱۱۲۱ سفید در بستههای ۱۰ کیلویی با قیمت مصوب در فروشگاههای منتخب شهرما آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج پاکستانی باسماتی ۱۱۲۱ سفید ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان تعیین شده و این محصول هماکنون در فروشگاههای زیر در دسترس شهروندان قرار دارد:
فروشگاه هدایت واقع در بین هدایت ۱۰-۱۲، فروشگاه پنجتن واقع در خیابان پنجتن ۴۵ نبش بوکانی ۲، فروشگاه سیدی ثامن واقع در بلوار سیدی شهید نقیبی فر ۱۰، فروشگاه مهرگان واقع در شهرک مهرگان و فروشگاه میثاق واقع در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی ۵ عرضه میشود.
این اقدام با هدف حمایت از معیشت خانوارها، ایجاد ثبات در بازار اقلام اساسی و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای تنظیم بازار انجام شده و روند توزیع با نظارت مستقیم و مستمر بازرسان سازمان در حال انجام است.