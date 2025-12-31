به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین حیات هندیجانی در ارتباط با طرح نهضت ملی مسکن در هندیجان اظهار داشت: برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شهرستان هزار و ۷۰۰ قطعه زمین تامین شده است.

وی با اعلام اینکه ۱۱۶ واحد مسکونی در حال ساخت است، تصریح کرد: عملیات آماده سازی معابر سایت ۸۵ هکتاری نهضت ملی مسکن بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طرح باز آفرینی شهری سطح یک مصوب و سطح دو در حال انجام شده است.

حیات هندیجانی می‌گوید: هزار و ۳۰۰ سند تک برگ برای متقاضیان نهضت ملی مسکن و ۳۰۰ سند تک برگ برای اراضی ملی شهرستان هندیجان صادر شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان ادامه داد: در سال جاری ۶ قطعه زمین برای ۱۸ نفر از خانواده شهدا و ایثارگران در این شهرستان واگذار شده است.

به گفته وی؛ پل مسکر چهل منی در شهرستان هندیجان پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی دارد.