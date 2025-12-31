پخش زنده
قرارگاه رسانه ای خراسان جنوبی برای بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دلها از صبح امروز فعالیت خود را در کرمان آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این قرارگاه با استقرار یک تیم ۱۶ نفره از عوامل تخصصی رسانهای، مأموریت پوشش زنده و ارتباط مستمر با شبکههای سراسری و استانی را بر عهده دارد.
این تیم بهمنظور انعکاس هرچه بهتر مراسم سالگرد شهادت سردار دلها، به مدت یک هفته در کرمان مستقر خواهد بود.
عوامل قرارگاه رسانهای خراسان جنوبی در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان مستقر هستند و ارتباطهای زنده با شبکههای مختلف سراسری و استانی را برقرار میکنند.
در این مأموریت رسانهای، تهیه کننده سعید رضایی، کارگردان مهدی گیاهی، تصویربردار عصمت پناه، جمال مطلبی پور و سعید رضایی هستند، سید امیرحسین سیدی نیز مسئولیت صدابرداری را بر عهده دارد.
در بخش فنی نیز رضا عربی و امیر رضا دهقان، در حوزه ارتباطات مهدی فرسادی و حسین شبان، و در بخش ترابری ابوالفضل حجازی، حسن اکبری، احمد افشارکهن، امیر قربانی و دوستی همکاری دارند.
همچنین محسن نیکفرجام مسئولیت حراست این مأموریت را بر عهده دارد.