استاندار خوزستان بر ترمیم و بهسازی پل سیمیلی و لایروبی مسیلهای مسجدسلیمان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، روز چهارشنبه ۱۰ دی در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران در مسجدسلیمان، با اشاره به پیشینه تاریخی این شهر، بر لزوم ارتقای همهجانبه شرایط زندگی در آن تأکید و دستوراتی فوری برای جبران خسارات سیلاب و پیشگیری از حوادث آتی صادر کرد.
وی افزود: شهر مسجدسلیمان با پیشینهای، چون میزبانی اولین چاه نفت کشور، شایسته قرارگیری در تراز و شرایطی بالاتر از وضعیت کنونی است.
موالی زاده با بیان اینکه مشکلاتی مانند بیکاری و آسیبهای اجتماعی برازنده چنین شهرستانی با این قدمت نیست، افزود: به شخصه علاقه ویژهای به این منطقه دارم و خود را موظف به خدمترسانی هرچه بیشتر به آن میدانم.
استاندار خوزستان این سفر را اورژانسی و در پی بارندگیهای اخیر عنوان و تصریح کرد: در آینده نزدیک، سفر دیگری با برنامهریزی جامعتر و با هدف بررسی و حل مسائل مختلف توسعهای این شهرستان انجام خواهد شد.
موالیزاده بر ضرورت اولویتبندی اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث تأکید و اظهار داشت: ما باید با لایروبی مسیرها و بازکردن راههای روستایی و عشایری، از تکرار خسارات در بارندگیهای آینده جلوگیری کنیم.
وی در خصوص پروژه پل سیمیلی نیز گفت: این پروژه برای مردم اهمیت بالایی دارد و پیگیری خواهیم کرد تا با سازوکار مناسب، مجدداً برقرار و بازسازیهای لازم انجام شود.
مصوبات اصلی این نشست شامل ترمیم و بازسازی پل سیمیلی به طور فوری توسط شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان، بکارگیری و بسیج تمامی امکانات و ماشینآلات برای بازگشایی ۱۳ محور ارتباطی روستایی و عشایری مسدودشده، تامین ماشینآلات سنگین مورد نیاز راهداری شهرستان، به صورت امانی و خرید مشارکتی با همکاری سازمان همیاری شهرداریها، اداره کل امور روستایی و شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان، تعیین تکلیف و جبران خسارات ناشی از سیل به مناطق عشایری و روستایی توسط دستگاههای مربوطه، لایروبی مسیلهای سطح شهر مسجدسلیمان توسط شهرداری و با نظارت اداره کل امور شهری و تامین وسایل گرمایشی مورد نیاز مدارس شهرستان توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بود.
بر اساس آمار اعلامشده در جلسه: تاکنون ۴۰۶ واحد مسکونی در مسجدسلیمان دچار آبگرفتگی شدهاند که شامل ۳۴۰ واحد در مناطق شهری و ۶۶ واحد در مناطق روستایی است.
از دیگر اقدامات انجامشده: بازدید از شهرک ولیعصر با تأکید بر ضرورت تأمین آب شرب سالم و دفع فاضلاب، و همچنین بازدید از پل محله شهید چمران بود.